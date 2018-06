PODCAST - Une championne du monde de Karaté qui défend les femmes : rencontre avec Laurence Fischer

Etre une championne, c'est bien. Devenir championne du monde, c'est mieux. Devenir trois fois championne du monde avec un diplôme de l'Essec, c'est incroyable. Mais devenir trois fois championne du monde et se servir de la maîtrise de son sport et de sa notoriété pour sauver des femmes, c'est juste complètement fou. C'est la vie de Laurence Fischer, qu'on vous propose de découvrir lors d'une discussion sans montage et sans filtre dans ce nouvel épisode de Génération Do It Yourself.





Alors qu'elle était au sommet du karaté européen et mondial depuis une petite dizaine d'années - et son premier titre mondial en 1998 - Laurence découvre les causes de ces femmes humiliées et effrayées en Afghanistan lors de l'année de tous ses records en 2006. C'est également l'année durant laquelle elle est diplômée d'une des plus grandes écoles de commerce en France, l'Essec.