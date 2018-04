Comment réussir un entretien d’embauche par Skype

L'exercice est suffisamment délicat pour ne pas avoir à rajouter une difficulté. L'entretien d'embauche que vous avez décroché se déroulera depuis chez vous par Skype, Hangouts ou autre programme de visioconférence. Une pratique à laquelle il va falloir vous habituer. Les recruteurs y ont en effet de plus en plus recours car elle permet d'être plus rapide dans le processus d'embauche.





C'est particulièrement vrai pour des postes de commerciaux. "On réalise environ 60% des entretiens via Skype. De nombreux candidats sont aujourd'hui en home office et les deux tiers de nos entretiens concernent des postes en région, où nous n'avons pas toujours de bureaux", explique à LCI Romain Graton, directeur du cabinet de recrutement Fed Business France.