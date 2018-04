Team building : ce patron de PME a choisi les stages de haute-montagne pour renforcer ses équipes

Les stages de management sont devenus un outil de performance dans les entreprises. Selon une étude, le team building augmente en moyenne de 30% l'efficacité des entreprises. Celui de la start-up Obiz se déroule en très haute altitude. Brice est le patron de cette entreprise en hyper croissance. Il rêve de sommets et a emmené ses salariés, dans le Massif du Mont-Blanc, pour vivre une expérience hors du commun organisée par des guides et des secouristes.





"C’est une cordée. Pour gravir une montagne il faut faire des efforts, prendre en compte qu’il n’y a de petits efforts et que tout le monde a sa pierre à apporter à l’édifice", nous explique-t-il. 80% de ses 40 salariés ont accepté de relever le défi. Direction Chamonix où ils seront guidés par Blaise. Cet ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de la ville aide aujourd'hui les entreprises à prendre de la hauteur. "Comprendre où on va, ce qu’on fait, dans quel environnement on agit, quand on rentre en montagne c’est la clé", lance-t-il.