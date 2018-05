VIDÉO - B2B : Avec Kymono, les start-up ont du style

S'habiller avec style pour renforcer son sentiment d'appartenance à l'entreprise ? C'est l'objectif de Kymono et de son co-fondateur, Olivier Ramel. Selon lui, les vêtements personnalisés jouent un rôle crucial dans le développement de la culture d'une entreprise et plus spécifiquement celui des start-up. Ils doivent être élégants et agréables à porter avec une attention particulière à la coupe, la couleur, la qualité et le design. Pour l'entreprise, les collaborateurs sont de véritables ambassadeurs du quotidien de leur société. C'est aussi un bon moyen de séduire de nouveaux talents...





Créé en 2017, l'entreprise a déja "rhabillé" plus de 500 collaborateurs venant de start-up telles que Leetchi, Doctolib, Chauffeur Privé, Drivy mais aussi de plus grands noms comme Google, AirBnB ou LVMH. LCI a rencontré Olivier Ramel en "B2B" pour s'intéresser à cet entrepreneur de demain, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau "style" de management au bureau.