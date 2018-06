VIDÉO - B2B : "La Fabrique du Changement" veut "remettre l'humain au cœur des enjeux"

Accompagner la transformation des organisations en replaçant l'humain au cœur des enjeux ? C'est l'objectif de François Badénès et de son entreprise : La Fabrique du Changement. Conseil stratégique, formations, séminaires créatifs, aide opérationnelle au déploiement de solutions collaboratives innovantes, innovation sociale et participative… La Fabrique du Changement aide les entreprises sur ces différents chantiers et projets de changement avec des méthodologies innovantes et créatives comme le Management visuel, le Design de vos événements ou le coaching stratégique.





LCI a rencontré François Badénès en "B2B" pour s'intéresser à cet entrepreneur de demain, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau "style" de management au bureau.