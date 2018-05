Inciter les salariés à faire du sport, la mission de TrainMe Corporate

TrainMe, la grande sœur de TrainMe Corporate, lancée en 2015 avait pour objectif de mettre en en relation des particuliers avec des professionnels du sport tels que des coachs sportifs, professeurs de yoga, tennis. Gatien Letartre et son équipe se sont rendus compte que leurs clients étaient de plus en plus demandeurs de cours de sport au travail. C'est de là qu'est né TrainMe Corporate.





Selon la société, c'est un "facteur clé de réussite et de bien-être qui tend à devenir un levier de croissance de plus en plus important". Une étude de l’INRS vient d’ailleurs corroborer cette hypothèse, puisqu’elle dévoile que les troubles musculo-squelettiques sont la première maladie professionnelle en France, en raison notamment de la sédentarité des salariés.