VIDÉO - Donner la parole aux salariés pour les aider à s'épanouir, la mission de Zest Me Up

"Des employés plus heureux font de meilleures entreprises", c'est la devise et le cheval de bataille de Zest Me Up et de son cofondateur Christophe Bergeon. Le but ? Réenchanter le travail des collaborateurs en leur offrant la possibilité d’évoluer dans un environnement enthousiaste, dynamique et innovant grâce à une application qui évalue leur bien-être. Une solution de management en temps réel pour réengager les employés et accroître la performance de l’entreprise.





Depuis son lancement en 2015, l'entreprise a séduit plus d'une centaine de clients dont Axa et Décathlon. LCI a rencontré Christophe Bergeon en "B2B" pour s'intéresser à cet entrepreneur de demain, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau style de management au bureau.