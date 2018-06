VIDÉO - "Bore-out", "FOMO", "Mind-Mapping"... Vous ne comprenez pas ces mots ? On vous dit tout !

Exemple : "Je suis en pleine crise de FOMO pour la réunion tout à l’heure"





FOMO, soit l'acronyme de "fear of missing out" (littéralement "la peur de manquer quelque chose" en français). Dans le monde du travail, c'est l'angoisse d'oublier un point important dans une réunion power-point. L'expression s'est également déclinée ailleurs, sur les réseaux sociaux quand on n'a plus accès à Internet ou dans la vie courante, quand on flippe de manquer LA soirée de l'année.





En d'autres termes, vous avez peur. Très, et trop.