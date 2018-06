VIDÉO - "holacratie", "hackathon", "RSP" : mais ça veut dire quoi, ces mots qu'on utilise à l'envi dans votre entreprise ?

C'est le mal du siècle. Tous les jours, nous sommes confrontés à la ­terrible "novlangue managériale", ces nouveaux mots qui ont envahi la sphère économique et sociale. Des anglicismes ou des néologismes dont parfois le sens nous échappe et qui auraient besoin d'une petite vulgarisation, histoire de ne pas perdre vos moyens lors d'une prochaine réunion power-point.





Aussi, comme on est trop cools et super "disruptifs" chez LCI, on vous explique le sens de ces nouveaux mots du travail. Soyez-en sûrs, grâce à nous, après la lecture de cet article, vous saurez tous sur les us et coutumes de l'"holacratie", vous serez incollable en "hackathon" et vous pourrez sans peine décliner tous vos "RSP".





Commençons par...