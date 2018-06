VIDÉO - L'amitié entre boss et salarié est-elle une bonne chose ?

Alors comment mener à bien cette relation "amicale" sans compromettre ses rapports au sein de l'entreprise ? D'abord rester équitable, c'est la clé pour le manager : "Autant, on peut être ami et plus proche avec certains de ses collaborateurs, autant on doit être absolument impartiale avec toutes les personnes qui constituent son équipe", souligne Cécile Simorre.





Par ailleurs, le manager doit aussi savoir gérer cette amitié : "Le problème, c'est que quand il y a de l'amitié, il y a de l'affect ! Et là, c'est beaucoup plus compliqué quand on a quelque chose à dire de difficile", explique notre coach en entreprise. La solution ? Pour le manager, il faut entièrement "assumer cette relation en ayant la capacité de se dire les choses quand il faut les dire !".