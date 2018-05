VIDÉO - Entreprise : les 7 fondamentaux du management bienveillant

"Le management bienveillant est essentiellement humain. On ne peut pas faire semblant d'être bienveillant, il faut l'être et quand on l'est, le personnel le sait !" C'est ce qu'explique Jean-Pierre Lenisch, Président Directeur Général du CNFDI et auteur de différents ouvrages sur l'entreprise. Pour ce docteur d'État en droit et licencié de sociologie, la bienveillance au sein des structures est un défi qu'elles doivent maintenant relever.





Les chiffres sont là pour appuyer le propos : près de 24% des salariés français se disent être dans un "état d'hyperstress". Concernant, l'épuisement au travail, 36% des Français déclarent avoir déjà fait un burn out au cours de leur carrière, une proportion qui s'élève à 54% chez les chômeurs tandis que 51% des personnes interrogées considèrent que leur charge de travail est "excessive"(étude réalisée par la CFDT en 2017). Comment éviter ces situations dramatiques ? Comment enrichir son mode de management ? Reconnaître les signes d'un management dit "malveillant" ? Jean-Pierre Lenisch nous donne ses clés pour y parvenir !