VIDÉO - "On fait rêver les gens" : rencontre avec le wedding planner français le plus influent de la planète

LCI : La "French Touch", c’est en quelque sorte votre fonds de commerce ?

Jean-Charles Vaneck : Oui, les Français ont beaucoup de succès à l’étranger. C’est comme une marque en fait. C’est pour ça que j’ai apposé le mot Paris à ma marque "Sumptuous Event". C’est comme un cachet, une carte de visite. On s’attend automatiquement, quand c’est un Français qui organise, à ce que la nourriture soit excellente, qu’elle ait beaucoup de goût, beaucoup de style… C’est ce que les clients recherchent lorsqu'ils font appel à moi. Je suis français, je comprends très bien la culture américaine. J’ai ce côté international que les clients viennent chercher. Des Américains qui viennent se marier à Paris, qui veulent des châteaux, des choses flamboyantes, qui veulent devenir le prince et la princesse pendant une journée.

LCI : Côté tarifs, on imagine que Jean-Charles Vaneck coûte cher ?

Jean-Charles Vaneck : Sumptuous Event (Rires). On se fait payer relativement bien. Mais je pense qu’on mérite notre rémunération. On travaille énormément pour des mariages, de trois à neuf mois. Ce qui me différencie de ma concurrence, c’est que je ne suis pas que wedding planner. Je suis aussi wedding designer. Je crée des fleurs, je fais tout ça. Ce que je propose à mes clients, c’est une sorte de formule : ils auront à la fois quelqu’un qui va organiser la production, voir un mariage comme un spectacle, et en plus je propose le design. C’est quelque chose que je facture aussi. La culture américaine est très "show off" (frimeuse, ndlr). Les gens veulent montrer qu’ils ont gagné de l’argent, qu’ils ont réussi. En France, quand on se met à gagner de l’argent, on a tendance à ne pas en parler par crainte d’attirer la jalousie. C’est pour ça que je fais attention. On fait rêver les gens avec beaucoup d’argent. Mais en même temps il faut garder en tête qu’il y a des gens qui peuvent faire un très beau mariage avec pas grand-chose. Peu importe la facture globale de son mariage, ce qui compte c’est de passer une belle journée et de s’amuser. J’ai également réalisé des mariages où les gens dépensaient des fortunes et ne s’amusaient pas.

LCI : Avant d'ouvrir le chapitre de wedding planner, vous étiez pianiste. Qu’est-ce qui vous a fait changer ?

Jean-Charles Vaneck : Tout me prédestinait à faire ce que je fais aujourd’hui. Je me suis exprimé à une époque avec le piano et maintenant je m’exprime avec cet art. C’est une continuité logique. Ça m’a permis de faire tout un réseau international puisque j’ai chanté dans des très beaux palaces dans le monde entier. J’ai travaillé partout : en Chine, au Japon, à Cuba, à New York… J’ai commencé à avoir un très gros réseau jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça ne m’apportait plus rien. Je n’étais pas heureux et moi je veux travailler dans un métier qui me rend heureux. J’ai fait un bilan de compétences à une époque et la personne m’a dit : "Vous êtes fait pour faire de l’organisation, vous seriez fabuleux dedans". J’ai fait une formation, j’ai fait des stages, j’ai pris beaucoup d'emplois non-rémunérés au début et puis petit à petit l’oiseau a fait son nid...