5G : le Haut Conseil pour le Climat prévoit une hausse "significative" des émissions de gaz à effet de serre

"Une telle évaluation aurait dû avoir lieu pour la 5G avant de décider d’attribuer les fréquences nécessaires", regrette ainsi le HCC, faisant allusion aux enchères lancées par le gouvernement en septembre dernier, au grand dam des ONG et des citoyens de la Convention pour le climat qui réclamaient un moratoire.

Il poursuit en considérant qu’"en l’absence de moratoire sur la 5G, la première application d’une telle évaluation préalable devra être l’attribution des prochaines bandes de fréquence 5G". Malgré "ce contexte de forte incertitude", l’organisme indépendant prévoit que "l’impact carbone du déploiement de la 5G pourrait s’élever à entre 2,7 Mt éqCO2 et 6,7 Mt éqCO2 en 2030" - 2030 étant l’année charnière du respect des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Soit une "augmentation significative" des émissions de gaz à effet de serre dans le numérique, selon le HCC, le secteur ayant rejeté cette année "environ 15Mt éqCO2" (mégatonnes en équivalent CO2, une unité créée par le GIEC).

En comparaison, la France a émis au total 419,9 Mt de CO2 en 2019, selon l'Observatoire Climat Énergie, un outil évaluant le niveau d'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques du pays.

Mais alors, à quoi serait dû principalement cette hausse des émissions de gaz à effet de serre du numérique ? D’abord à l'ajout de nouvelles antennes, pointe le HCC, qui mentionne "la fabrication des terminaux dont le renouvellement ou l’adoption pourraient se voir accélérés (…) et celles des équipements de réseau et de centres de données". Et puis dans un second temps, à l'utilisation propre du réseau. Ainsi, "le déploiement de la 5G risque également d’augmenter les émissions liées à la production d’électricité en France de 0,8 Mt éqCO2 à 2,1 Mt éqCO2 en 2030", prévient l’organisme.

La consommation finale d’électricité sera également impactée par ce nouveau réseau téléphonique, à hauteur de 16 à 40 térawatts heure en 2030, soit "entre 5% et 13% de la consommation finale d’électricité du résidentiel et du tertiaire en 2019".