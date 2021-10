Importe-t-on en Europe des biens "qui n’auraient pas le droit d’y être produits" ?

Avec ses homologues espagnols et autrichiens, le ministre français de l'Agriculture Julien Denormandie plaide pour l'UE joue un rôle moteur afin de redéfinir "les règles du commerce international". C'est l'objet d'une tribune signée dans Le Figaro et que le représentant du gouvernement a relayé à ses abonnés sur les réseaux sociaux. "Qui peut comprendre qu’on importe en Europe des produits qui n’auraient pas le droit d’y être produits ?", demande-t-il. "C’est contre l’environnement et ça détruit notre agriculture."

De quels produits parle-t-il ? Sollicité par LCI, l'entourage du ministre apporte quelques précisions. Il s'agit, nous dit-on, d'imiter ce qui a "déjà et fait avec les hormones de croissances", et de l'appliquer en particulier aux "antibiotiques de croissance qui sont utilisés ailleurs et que nous n'utilisons plus" pour l'élevage. En ce qui concerne plus spécifiquement les cultivateurs, la lentille du Canada est prise en exemple, un produit souvent qualifié de "cas d’école".

Le 26 mars dernier, l’Institut Veblen, le Think Tank de la Fondation Nicolas Hulot et l’interprofession bovine Interbev cosignaient un rapport intitulé Mondialisation : Comment protéger les agriculteurs et l’environnement ? Un document qui plaidait notamment pour la mise en place de ce que l'on nomme des "clauses miroirs" en agriculture, permettant d'éviter une concurrence et de définir des standards communs pour les produits importés et exportés. La lentille canadienne était alors mise en avant, les agriculteurs outre-Atlantique étant notamment autorisés à recourir à des produits comme le Sencor.

Cet herbicide, "particulièrement efficace pour détruire les concurrents de la lentille", n'est pas permis dans l'UE. Et pour cause, indiquent les trois organismes, "son principe actif, la métribuzine, est une substance herbicide de la famille des triazines, dont le caractère persistant et toxique pour l’environnement a conduit à remettre en cause le renouvellement de son autorisation de mise sur le marché".