Alaska : alerte tsunami et risque de "vagues dangereuses" après un séisme de magnitude 8,2

Pour rappel, en octobre 2020, une alerte au tsunami avait été déclenchée à la suite d'un séisme de magnitude 7,5 survenu au large des côtes de cet État américain, mais aucun phénomène de grande ampleur n'avait été constaté. Le séisme n'avait pas fait de victime, ni de dégâts matériels majeurs, dans cette zone isolée et peu peuplée.

En revanche, le 27 mars 1964, le séisme le plus violent aux États-Unis et dans le monde (de magnitude 9,2), avait été enregistré après avoir frappé la région d'Anchorage. Il avait duré plusieurs minutes et provoqué un raz de marée destructeur sur toute la côte ouest américaine, faisant au total plus de 250 victimes.