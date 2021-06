Alix Dardennes, lauréate du Prix Jeunes pour l'environnement EpE 2021 : aider les agriculteurs à financer leur exploitation

Résultat, le projet d’Alix Dardennes visant à aider les agriculteurs à acheter leur exploitation a largement emporté les suffrages du jury d’une trentaine de spécialistes, présidé par Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice générale de Novethic. Le constat reste, en effet, assez sombre : en moyenne, 200 fermes disparaissent chaque semaine en France et la génération d’agriculteurs ne parvient pas à se renouveler. Une des principales raisons reste le prix des terres qui a doublé entre 1997 et 2015. Les personnes non-issues du milieu agricole n’ont pas les fonds pour s’installer et les banques ne leur font pas vraiment confiance (rentabilité trop incertaine). Alix, récemment diplômée d’un master en finance à Sciences Po, propose de mobiliser l’épargne des Français pour aider les agriculteurs : selon la Banque de France, 756 milliards d’euros dorment dans les comptes bancaires des Français.

Depuis quand vous intéressez-vous à la protection de l’environnement ?

Alix Dardennes : Ma mère me sensibilise à la protection de la planète depuis que je suis toute petite. Chez elle, je suis retombé récemment sur un carnet de petites histoires : l’une raconte qu’une sirène mange un déchet et meurt rapidement après. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine de l’environnement. Difficile de savoir où et comment, mais je cherchais un secteur porteur. Aujourd’hui, on sait comment régler plein de problèmes liés au réchauffement climatique ou à la biodiversité, mais les financements manquent. J’ai donc choisi de me tourner vers la finance et son encadrement : je pense que c’est la régulation qui peut faire évoluer la finance vers des projets écologiques. Je place l’énergie et l’agriculture au centre des problématiques. L’extinction de masse arrive et la situation me paraît dramatique.

Pour agir, vous proposez d’aider les agriculteurs à financer leur exploitation. Pourquoi ?

A.D. : Lors d’un travail à Sciences Po, "incubateur des politiques publiques", je me suis rendu compte qu’il fallait accompagner les agriculteurs. D’ici 2025, 50 % des agriculteurs prendront leur retraite. Beaucoup de nouveaux exploitants non-issus du milieu agricole reprendront des fermes. Or, ils seront confrontés à beaucoup de pénibilité, toucheront de très faibles revenus et la concentration des terres dans les mains de quelques-uns ne favorisera pas la reconversion des terres vers du biologique sans pesticide. Sans revenus suffisants, les nouveaux agriculteurs n’ont pas accès aux crédits bancaires et ont beaucoup de difficultés à s’installer. Notons enfin que c’est en vendant leurs terres que les agriculteurs financent leur retraite.

Comment les aider ?

A.D. : Aujourd’hui, il n’existe pas de fonds spécialisés dans l'agro écologie. L’objectif est de permettre aux particuliers de redonner du sens à leur épargne en finançant des projets qui vont protéger la biodiversité, assurer l’autosuffisance alimentaire, préserver les paysages et créer des emplois. Concrètement, l’épargne collectée sert d’avance à l’agriculteur porteur de son projet agro écologique souhaitant acquérir un terrain. Une fois le projet validé, la banque se porte acquéreur du bien. L’agriculteur occupant l’exploitation loue ensuite le terrain à la banque sous forme de leasing. À la fin de la période de remboursement, l’agriculteur pourra acquérir le terrain moyennant une somme résiduelle.

Que vous apporte ce prix ?

A.D. : Beaucoup d’espoir. Il me donne envie de continuer en démarchant les banques et les agriculteurs, le ministère de l’Agriculture, les associations partenaires comme Terre de liens, par exemple, pour les mobiliser.