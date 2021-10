Biodiversité : les abeilles, grande cause nationale 2022 ?

Après avoir participé à la dernière récolte de miel des ruches qui se trouvent sur le toit du palais Bourbon, le député et apiculteur Robert Therry va plaider jeudi la cause des abeilles. Devant ses homologues de l’Assemblée nationale, il présentera une proposition de résolution pour lutter contre la disparition de ces pollinisateurs. Pour les protéger, l'élu LR de la 4e circonscription du Pas-de-Calais compte proposer au gouvernement de déclarer la lutte contre la disparition des abeilles "grande cause nationale 2022".

"Ce cadre pourrait permettre de remobiliser les pouvoirs publics et les principaux acteurs de ce combat autour de la mise en place de mesures concrètes permettant de mener une politique de reconstitution et de développement du cheptel apicole français et de faire face au fléau que constitue le frelon asiatique, prédateur redoutable se nourrissant abondamment des abeilles", fait-il valoir. Au-delà de la problématique du frelon, le réchauffement climatique, les insecticides et diverses maladies, comme le varroa, entraînent eux aussi la disparition de près de 30% des colonies d’abeilles chaque année, rapporte Robert Therry.