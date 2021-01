Transformé en délit de pollution aggravé, l'écocide ne convainc pas

Depuis sa reprise par Emmanuel Macron cet été jusqu’à sa traduction dans le projet de loi Climat et Résilience, l’écocide a connu quelques péripéties. Et a été réduit à peau de chagrin pour nombre de ses défenseurs, qui critiquent un manque d’ambition gouvernementale. À l’origine, l'écocide soutenu par la Convention citoyenne était défini comme "toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées". Fin juin dans les jardins de l’Élysée, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir transcrire ce principe dans la loi mais souhaitait réfléchir à la manière de faire.

Aujourd’hui, c'est chose faite puisque l’écocide a été introduit dans le projet de loi reprenant quelques-unes des propositions de la Convention, en tant que délit général de pollution, aggravé car commis de manière intentionnelle et donc assorti de sanctions plus lourdes (10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d'amende). Le délit de pollution figure donc aussi dans le texte et se définit par la "violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité" et entrainant des "effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune". La faute de "négligence", pouvant qualifier ce délit, a disparu du texte.

Ce n’est pas le premier recul, on voit bien le lobby que peut faire le patronat et le Medef là-dessus - Guillaume Gontard, sénateur EELV

D'où vient ce peu d'ambition ? Pour certains parlementaires, le responsable est vite trouvé. "On nous a fait des annonces en grandes pompes pour finalement, sur l’une des mesures les plus importantes du texte, réduire notre ambition. Ça donne l’impression qu’on cède au patronat - et à un peu plus d’un an de la présidentielle, ce n’est pas forcément le bon message à envoyer", souligne un député de l’aile gauche de la majorité. "Ce n’est pas le premier recul, on voit bien le lobby que peut faire le patronat et le Medef là-dessus, et relayé par Bercy. Mais ils se plantent complètement. Avec ces réactions conservatrices, ils font fausse route", avance encore Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat.

Selon le Journal du Dimanche, les organisations patronales ont réussi à peser dans les négociations, durant lesquelles "un bras de fer s’est mené". Dans une note du 16 décembre remise au gouvernement, le Medef s’inquiète : "Surajouter un tel dispositif répressif serait une source d’insécurité juridique majeure et constituerait un signal contraire à la volonté de relance de l’économie." Ainsi, le secteur industriel craint que ne s’accumulent les procédures judiciaires à son encontre. "Il existe aujourd’hui toutes les mesures qui permettent aux autorités de s’assurer que les industriels travaillent dans la bonne direction", assurait même mardi 12 janvier Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain, lui aussi réfractaire.

"Il n’y a pas de délit sans responsabilité personnelle, sans intention", avait aussi réagi le sénateur LR Gérard Longuet, ancien ministre de l’Industrie, auprès de Public Sénat. "Dans le cadre d’une entreprise, qui va être responsable ? L’entreprise ? Je ne savais pas qu’elle pouvait commettre des crimes. Dans le droit pénal, c’est la responsabilité de quelqu’un qui, en toute conscience et de façon volontaire, veut commettre un délit. C’est possible. Mais on ouvre un système qui est paralysant pour la société."