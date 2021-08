CARTE - Les régions du monde en proie aux incendies

De l’autre côté de l’Atlantique, l’inquiétude était toujours de mise alors que la Californie faisait face au deuxième incendie le plus vaste de son histoire, surnommé le Dixie Fire . Depuis son départ le 13 juillet, le feu a détruit plus de 198.000 hectares, dont des villages entiers, en l’espace d’un mois. En Sibérie, plusieurs incendies se sont aggravés de manière considérable au mois d’août, laissant peu de répit aux autorités. Leurs fumées ont rapidement atteint le pôle Nord, d’après l’alerte donnée par la Nasa le 9 août.

Sans oublier les feux ravageurs ayant lieu chaque année en Amazonie, provoqués par les cultures sur brulis et qui devraient être tout aussi conséquents cet été, période propice pour cette pratique agricole. Dans ce contexte, le GIEC a publié son sixième rapport le 9 août sur l’état du changement climatique. De nombreux scientifiques font le lien entre ce phénomène, causé par l’activité humaine, et ces épisodes météorologiques, de plus en plus fréquents et extrêmes.