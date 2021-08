Changement climatique : pour la première fois, il a plu au lieu de neiger au sommet du Groenland

"C’est sans précédent", a estimé pour CNN Ted Scambos, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de l’Université du Colorado, un centre qui récolte et analyse les données sur la glace et la neige, notamment.

"Le 14 août 2021, de la pluie a été observée au point le plus élevé de l’inlandsis groenlandais pendant plusieurs heures, et les températures de l’air sont restées au-dessus du point de congélation pendant environ neuf heures", a même rapporté le NSIDC.

Dans son rapport, l'organisme note aussi que c'est la troisième fois durant la décennie écoulée que les températures passent au-dessus du point de congélation (0°C) à la station Summit, une station de recherche située à 3216 mètres d'altitude, près du sommet de la calotte glaciaire.

Le phénomène de précipitations est lié à un épisode de hausse des températures et de fonte qui survient tous les étés. Mais il est intervenu à la date la plus tardive jamais enregistrée. Et surtout, il tombe d'ordinaire de la neige, et non de la pluie.