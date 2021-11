L'alimentation carnée des hommes polluerait plus que celle des femmes

L'alimentation plus carnée des hommes produirait 40% d'émissions des gaz à effet de serre de plus que celle des femmes, selon l'étude publiée par le journal scientifique Plus One et produite par l'université de Leeds, qui a examiné le régime de plus de 200 Anglais.

"Cela pourrait être dû au fait que les hommes mangent généralement davantage que les femmes, ou qu'ils se reposent traditionnellement sur des régimes basés sur la viande" explique la scientifique Holly Rippin, responsable de l'étude à l'université de Leeds.