Climat : le secrétaire général de l'ONU met en garde contre "un avenir infernal"

"Il n'y a plus qu'un mois avant la COP26, la conférence climat la plus importante depuis Paris" en 2015, où avait été scellé l'accord =qui vise à limiter le réchauffement bien en deçà de +2°C, si possible +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, a rappelé Antonio Guterres devant les ministres de plusieurs dizaines de pays réunis à Milan jusqu'au samedi 2 octobre.

Alors que des jeunes se mobilisent partout dans le monde, notamment sous l'impulsion de Greta Thunberg, et réclament aux dirigeants d'agir plus vite et plus fort, il a également souligné que la "justice climatique impliquait de leur léguer une planète habitable".

Quelques heures plus tôt, dans un message adressé à 400 jeunes de quelque 200 pays, également réunis à Milan pour transmettre aux dirigeants leur vision de l'action climatique, il a ainsi encouragé cette jeunesse à maintenir sa pression sur les gouvernements : "Les jeunes ont été à l'avant-garde pour proposer des solutions positives, (...) et demander des comptes aux dirigeants. Nous avons besoin que les jeunes, partout, continuent à faire entendre leurs voix", leur a-t-il lancé.

"Votre solidarité et vos exigences pour l'action donnent l'exemple. Les dirigeants nationaux doivent suivre votre exemple et s'assurer d'atteindre l'ambition et les résultats dont nous avons besoin à la COP26 et au-delà", a insisté le secrétaire général.