Climat : va-t-on donner 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres, comme le promet le G20 ?

Face aux inégalités de richesses, la lutte contre la crise climatique suppose une solidarité des pays du Nord envers ceux du Sud. Cela a été au cœur de l’une des discussions au G20, auxquels participent ces jours-ci les pays les plus développés. Pour ce faire, un accord a été remis sur la table. Celui du "fonds de 100 milliards (de dollars, NDLR) pour financer la transition climatique et énergétique des pays en voie de développement et des pays les plus pauvres", comme l’a détaillé Emmanuel Macron dimanche 31 octobre, face à la presse.

À entendre le Président s’enthousiasmer des "résultats" obtenus lors du sommet, on pourrait croire que ce don de 100 milliards de dollars, accordé chaque année aux pays pauvres, est une véritable avancée. Sauf que ce plan de financement est dans les tiroirs depuis plus de dix ans et qu’il n’a pas atteint son objectif en 2020, contrairement à ce qui avait été décidé à l’origine. Les dirigeants tablent alors sur une période de cinq ans pour effectuer leur rattrapage envers les États les plus démunis face au changement climatique. Explications.

Pour comprendre d’où vient cette promesse, il faut remonter à 2009 et à la COP15. Cette année-là, à Copenhague, les pays riches s’entendaient pour mobiliser à terme 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en voie de développement. Objectif : qu’ils puissent financer la lutte contre le changement climatique. Ici était née l’idée d’un Fonds vert pour le climat, sous l’égide de l’ONU. Cet engagement était renouvelé six ans plus tard, lors de la COP21, et inscrit dans l’accord de Paris. "Cet engagement a été pris à la COP, il y a 6 ans… et l’argent n’est toujours pas là ! Réaffirmer des engagements ne les transforme pas en réalité, hélas. Aujourd’hui, réaffirmer des engagements sert surtout à cacher le fait qu’on ne les a pas tenus", a d’ailleurs relevé François Gemenne, chercheur et membre du GIEC, en réponse à un tweet d’Emmanuel Macron sur "l’annonce" de dimanche.

À Paris, il fut alors convenu qu’entre 2020 et 2025, 100 milliards de dollars seraient donnés chaque année par les pays riches aux pays pauvres pour les aider à s’adapter au changement climatique et à affronter ses manifestations les plus violentes (inondations, incendies, ouragans...). Mais l’objectif n’a pas été rempli à cette date, comme le reconnait l’ONU sur le site officiel de la COP26 : "Même si les chiffres définitifs pour 2020 ne sont pas encore disponibles, il devient clair que les pays développés n'auront pas mobilisé conjointement 100 milliards de dollars US d'ici à cette année-là". Ce n’est qu’en 2023 que cette somme sera atteinte, estime même l’OCDE dans un rapport sur le sujet (voir le graphique ci-dessous).