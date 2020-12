Emmanuel Macron annonce un référendum pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution

C'est la principale annonce de ces quatre heures d'échanges entre Emmanuel Macron et la Convention citoyenne pour le climat, qui ont eu lieu au Conseil économique, social et environnemental (CESE) ce lundi 14 décembre. Au moment où les discussions touchaient à leur fin, le président a annoncé en répondant à l'un des participants qu'un référendum portant sur la modification de la Constitution pourra être organisé en France, à condition que l'Assemblée nationale et le Sénat votent cette modification.

Une modification de l'article 1er sera alors soumise au vote parlementaire "en même temps que la loi au Conseil des ministres", soit à la fin du mois de janvier, a précisé Emmanuel Macron. "Ce sera une réforme constitutionnelle en un article, elle doit être votée en des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum", a indiqué le président, sous les applaudissements des conventionnels. À la sortie du CESE, Barbara Pompili a dit au micro de LCI espérer que ce référendum se tienne "au plus vite, dans l'année 2021". Concrètement, cela veut dire qu'"on ne pourra plus voter une loi qui ne garantira pas la protection de l'environnement", a avancé la ministre de la Transition écologique.