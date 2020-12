Cinq ans après l’Accord de Paris, la France à la traîne... mais que disent les chiffres ?

Le 12 décembre 2015, se scellait à Paris un accord jugé historique pour le climat. Au terme d’âpres négociations dans le cadre de la COP21, 195 États signaient l’Accord de Paris où ils s’engageaient à maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5°C d’ici 2100 "par rapport aux niveaux préindustriels" et à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour respecter de telles ambitions, il avait été convenu qu’il faudrait agir progressivement et que chaque pays devrait rehausser ses engagements tous les cinq ans, à l’occasion de la Conférence des parties (COP). Alors que la France a participé à l’accord européen, conclu ce vendredi matin pour diminuer de 55% les émissions d’ici dix ans, contre 40% jusqu’ici, où se situe-t-elle par rapport à ses premiers objectifs ?

Dans le sillage de l’accord de 2015, elle s’est fixée des objectifs annuels pour mener la transition énergétique dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), et ainsi réduire de 40% ses émissions d’ici 2030 et jusqu’à 75% de ses émissions d’ici 2050. Pourtant, malgré une bonne volonté de façade, la France a du mal à convaincre. Pour preuve, elle arrive 18e au classement de l’Indice de Performance Climatique (IPC), en fonction de ses efforts fournis en matière de protection du climat. Le 19 novembre dernier, le Conseil d’Etat a jugé nécessaire de mettre l’État en demeure de prouver sous trois mois l’efficacité de ses politiques publiques dans l'optique de remplir ses engagements. Dans son dernier rapport datant de juillet, le Haut Conseil pour le Climat (HCC) pointe l'inadéquation entre l'action gouvernementale et ses ambitions déclarées. "En dépit de certains progrès comme le budget vert qui sera mis en œuvre sur le prochain projet de loi de finances, l’évaluation des lois et des politiques en regard du climat […] n’a pas progressé", constate l’organe indépendant, chargé de suivre la trajectoire française sur la transition bas-carbone.

Il dresse un bilan de l’année dernière et déplore des efforts insuffisants : "Les émissions de la France ont diminué de 0,9% en 2019, ce qui est similaire aux années précédentes et loin des –3% attendus dès 2025. Les quatre grands secteurs émetteurs, le transport (30%) suivi de l’agriculture, le bâtiment et l’industrie, ont tous raté le premier budget carbone (2015-2018). La baisse temporaire des émissions lors du confinement est marginale par rapport aux efforts à accomplir".