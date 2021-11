Changement climatique : quels effets concrets pourrait-on constater en France d'ici à 2050 ?

À quoi va ressembler le pays d’ici à l’horizon 2050 ? Alors que les dirigeants des différents pays du monde se retrouvent à Glasgow pour la COP26 et tentent de prendre des décisions politiques internationales pour parvenir à limiter le changement climatique, des événements climatiques commencent déjà à transformer durablement les territoires, dont la France. A quoi ressemblent et vont ressembler ces changements ?

Dans ce rapport, la France métropolitaine a été divisée en deux parties : le Sud, inclus dans un territoire plus vaste intitulé "région méditerranéenne" et la partie nord du pays, incluse dans la région "Europe de l’Ouest et centrale".

Du côté des rendements agricoles, selon l’ Agence européenne de l’environnement , ce sont surtout les cultures situées dans le sud-ouest de la France qui pourraient pâtir de ces changements climatiques, avec une baisse de rendement estimée entre 0,5 et 10%, alors même que l’ Occitanie produit près de 20% des fruits et représente 36% de la production viticole aujourd'hui en France.

À nouveau, les pluies et inondations de cet été sont amenées à se reproduire dans les années à venir dans la partie nord du pays, incluse dans cette région plus globale nommée "Europe de l’Ouest et Europe centrale" par le Giec, en cas d’une hausse de température globale de 2%. L’augmentation globale de la température avec d’importantes périodes de chaleur n’empêcheront pas les épisodes de pluie intense provoquant des inondations.

La probabilité d'une montée des eaux des fleuves est également forte, notamment de la Seine, du Rhône ou de la Loire, ce qui aura des conséquences en particulier dans les villes que ces courants traversent. Une carte réalisée par l’Agence européenne de l’environnement prévoit ainsi entre 2071 et 2100 un risque d'inondations de 22% de la ville d’Avignon ou encore de 20,47% de celle de Rouen.

Selon le dernier rapport du Giec, un risque de sécheresse agricole et écologique est également probable. Selon l'Agence européenne de l'environnement, les régions agricoles qui pourraient le plus en souffrir sont le Centre-Val de Loire et la Normandie, avec des baisses de rendements estimées entre 0,5% et 10%. La région Centre-Val de Loire en particulier souffre déjà de pertes agricoles ces dernières années du fait du changement climatique, manquant notamment d'eau.