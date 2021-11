COP26 : les émissions de CO2 retrouvent leur niveau d'avant Covid

Malgré les promesses de plans de relance post-Covid "verts", la relance économique se fait surtout avec les énergies fossiles : selon le groupe de scientifiques internationaux, les émissions dues au charbon devraient dépasser leur niveau de 2019, c'est-à-dire d'avant la crise, bien que sous leur record absolu de 2014, et celles dues au gaz atteindre leur plus haut historique. Certes, les émissions dues au pétrole, projetées en augmentation de 4,4% pour 2021, ne rattrapent pas leur niveau de 2019, mais les auteurs de l'étude soulignent que le secteur des transports n'a pas encore recouvré ses niveaux d'avant-crise.

Par conséquence les "budgets" carbone mondiaux, soit la quantité de CO2 pouvant être émise pour un résultat donné, s'amenuisent. Le niveau atteint actuellement est évalué entre +1,1°C et +1,2°C, alors que les objectifs de l'accord de Paris prévoient un réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle nettement sous +2°C, et si possible à +1,5°C. À ce rythme, pour avoir 50% de chances de tenir +1,5°C, il reste 8 ans d'émissions, 20 ans pour limiter le réchauffement à +1,7°C et 32 ans à +2°C. Si on espère augmenter les chances à 66%, la durée baisse encore : 8 ans pour 1,5°C, 16 années à +1,7°C et 27 ans à +2°C.