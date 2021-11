Climat : la France a-t-elle passé un accord avec la Pologne sur le nucléaire et le gaz ?

Ce faisant, la France a-t-elle malgré tout promu le gaz via une alliance avec d'autres pays européens, comme le suggèrent des élus écologistes ? Selon un document juridique attribué à la Commission européenne, se présentant comme une proposition d'acte délégué et qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, le gaz et nucléaire vont en effet être proposés pour être inclus dans la "taxonomie verte" européenne. Ce qui en ferait des énergies vertes, encouragées par l’UE à être financées. Et la France serait derrière cette proposition, affirment le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, et son équipe de campagne. Qu'en est-il réellement ?