Coronavirus : le "coup de pouce vélo" prolongé jusqu'au 31 mars 2021

Parallèlement, Barbara Pompili a donné le coup d'envoi du programme "objectif employeurs pro-vélo", "qui soutient les employeurs publics et privés dans leur démarche de développement de l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail". Une façon d'encourager les déplacements professionnels écologiques. Selon Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), "pour en bénéficier, il faut s'engager dans un processus de labellisation". Par ce biais, les autorités espèrent toucher "plus de 4.000 entreprises représentants plus de 500.000 salariés" et financer "20.000 nouvelles places de stationnement vélo sécurisées en entreprise" sur trois ans.