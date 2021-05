Covid-19 : le difficile recyclage des masques chirurgicaux

200 à 240 tonnes de masques anti-Covid sont utilisés chaque jour en France, soit l'équivalent de deux fois le poids de la Statue de la Liberté. Afin de limiter la production de déchets, recycler cette matière composée à 90% de plastique, et incinérée jusqu'ici, devient une priorité. Pour les industriels et les pouvoirs publics, c'est un combat perdu d'avance.

"C'est un sujet très complexe", atteste François Driol, Vice-Président de Saint-Étienne métropole, en charge de la gestion et du traitement des déchets, aux micros de TF1. "D'abord, c'est une masse de nouveaux déchets que nous collectons depuis peu de temps : il faut donc mettre en place une collecte sélective et s'assurer qu'un traitement hygiénique puisse être effectué (avec des équipements de protection pour les agents, ndlr). Et en plus d'être compliqué, ça coûte très cher. Il faut donc tout repenser."

Composés d'une barre métallique sur le nez, d'élastiques en caoutchouc derrière les oreilles, et de polypropylène (un dérivé du plastique) sur le visage, ces masques complexifient en effet le processus traditionnel de recyclage : chaque élément du masque devant être isolés les uns des autres et désinfecté. D'après le stéphanois,"même si on est capable d'accélérer la cadence du recyclage, un à deux ans seront nécessaires" pour mettre en place un système performant à l'échelle nationale.