Déforestation, exploitation, incendies... Certaines forêts émettent désormais plus de carbone qu'elles n'en ont absorbé en 20 ans

Par la faute de l'Homme, les forêts ne remplissent plus leur rôle. Un rapport de l'Unesco, du World Resources Institute (WRI) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) publié ce jeudi révèle que 10 des forêts les plus protégées au monde émettent désormais plus de carbone qu'elles n'en ont emprisonné au cours des 20 dernières années.

Grâce à ce mécanisme vertueux, les forêts classées ont retiré de l'atmosphère, selon le rapport de l'Unesco, environ 190 millions de tonnes de CO2 par an entre 2001 et 2020, ce qui équivaut à environ la moitié des émissions de carbone du Royaume-Uni provenant des combustibles fossiles en 2019.

Les forêts des sites appartenant au patrimoine mondial couvrent 69 millions d'hectares de notre planète, soit deux fois la superficie de l'Allemagne, et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Les arbres absorbent le CO2 dans l'air et le transforment, en séparant le carbone de l'oxygène qu'ils relâchent dans l'atmosphère. Le carbone est stocké dans les racines, le tronc, les branches, les feuilles et il va servir à créer la matière organique nécessaire à la croissance de l'arbre.

Cette soupape de sécurité est cependant menacée par l'Homme lui-même et par les pressions qu'il exerce sur les sols : exploitation forestière illégale, récolte du bois et empiètement agricole dû à l'élevage/pâturage et aux cultures. Entre 2001 et 2020, les forêts du patrimoine mondial ont ainsi perdu 3,5 millions d'hectares, soit plus que la superficie de la Belgique. Or, dans la lutte contre le changement climatique, chaque hectare est précieux. "Sur 55 sites, un hectare moyen de forêt du patrimoine mondial peut absorber en un an la même quantité de carbone que celle émise par une voiture particulière", affirme l'organe de l'ONU.

Et le serpent en vient à se mordre la queue puisque le changement climatique, lié aux émissions de CO2, et les phénomènes météorologiques violents qui y sont associés (incendies, tempêtes, inondations, sécheresses, températures extrêmes et modification/altération de l'habitat) menace lui aussi les forêts. L'ensemble de ces pressions concernent environ 60% des sites du patrimoine mondial.