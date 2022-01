Des centrales à charbon allemandes polluent-elles la région parisienne ?

Le charbon brûlé en Allemagne viendrait-il encombrer l’air de Paris et sa banlieue ? C’est ce qu’a avancé Jean-Luc Mélenchon, invité ce lundi 3 janvier sur France Inter. Abordant son programme écologique et notamment sa ferme opposition au nucléaire, qu’il considère comme dangereux, le candidat La France Insoumise a aussi fustigé le charbon allemand, qui "est un problème" : "Et en particulier la mine à ciel ouvert que les Allemands continuent à faire fonctionner. Ils devraient la fermer puisqu'elle pollue la région parisienne".

C’est en partant de la composition des polluants que l’on obtient des informations sur leur origine, éclaire Antoine Trouche, ingénieur à Airparif : "Nous avons des analyseurs permettant d’évaluer la composition chimique de ces particules. Les particules issues de la combustion de charbon dans centrales thermiques conduisent à l'émission de particules de soufre. Il n’y a quasiment que la combustion de ces centrales à charbon, du moins en Europe de l’Ouest, qui émet des particules de soufre".

Autrement dit, plus ces particules de soufre sont présentes dans l’air, plus des émissions importées d’autres pays et liées à des centrales à charbon sont responsables. Or, leur présence est anecdotique en région parisienne depuis plus de cinq ans, selon Antoine Trouche : "On ne détecte quasiment pas de particules soufrées dans l’atmosphère. La dernière fois qu’on en a vues remonte à un épisode de pollution en 2016. Et encore, ce n’était pas du tout une source majoritaire".