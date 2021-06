Des impacts dévastateurs du réchauffement climatique guettent l'humanité bien avant 2050

Pour les centaines de scientifiques qui composent cet organisme, la vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique, et ce, plus tôt que prévu. Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l'humanité qui en dépend vont s'accélérer et devenir douloureusement palpables bien avant 2050.

Parmi les conclusions les plus importantes d'un rapport bien plus alarmiste que le précédent de 2014, figure un abaissement du seuil au-delà duquel le réchauffement peut être considéré comme acceptable. En signant l'accord de Paris en 2015, le monde s'est engagé à limiter le réchauffement à +2 °C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible +1,5 °C.

Désormais, le Giec estime que dépasser +1,5 °C pourrait déjà entraîner "progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles." Et selon l'Organisation météorologique mondiale, la probabilité que ce seuil de +1,5 °C sur une année soit dépassé dès 2025 est déjà de 40%.

Car le climat a déjà changé. Alors que la hausse des températures moyennes depuis le milieu du XIXe siècle atteint 1,1°C, les effets sont graves et seront de plus en plus violents, même si les émissions de CO2 sont freinées. Pour certains animaux et variétés de plantes, il est peut-être même déjà trop tard. "Même à +1,5°C, les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s'adapter", souligne le rapport, citant les récifs coralliens dont un demi-milliard de personnes dépendent.