"Dixie Fire" : la Californie aux prises avec le deuxième plus grand feu de son histoire

Mais où s'arrêtera-t-il ? L'incendie Dixie Fire, qui s'est déclaré le 13 juillet dernier, ne cesse de progresser à travers la Californie. Devenu dimanche le deuxième plus grand feu de l'histoire de l'État, il a déjà ravagé plus de 198.000 hectares. Désormais, il couvre une superficie supérieure à la taille de Los Angeles. Impuissantes, des milliers de personnes ont fui leurs habitations et la région. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans des camps de fortune, parfois constitués de simples tentes. "C'était conduire pour sortir d'une zone de guerre, comme on le voit dans les films. Mon quartier n'existe plus ; je veux dire plus du tout, rasé. Les maisons de tous ceux auxquels je tiens et que j'aime dans ce quartier ont disparu", confie à l'AFP Tami Kugler, riveraine de Greenville.