ÉCOLOGIE, LE LIVE | Earth Hour : ce samedi, le monde plongé dans le noir... pour la bonne cause

ESPÈCES MENACÉES





Malgré une année 2020 sous cloche en raison de la pandémie de Covid-19, la flore et la faune sauvage ne se portent pas mieux. Selon un bilan des espèces menacées en France dévoilé mercredi par le comité français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et l'UMS PatriNat (Unité mixte de service Patrimoine Naturel), 2.430 espèces sont actuellement menacées en France (17,5%) et 187 ont d'ores et déjà disparu (1,5%).





En métropole, les oiseaux nicheurs font partie des espèces les plus menacées (32%), suivies des crustacés d'eau douce (28%) et des reptiles (24%). En outre-mer, cette proportion est la plus importante parmi la flore vasculaire (43%) et les reptiles (42%) de Mayotte, les oiseaux de Polynésie française (34%) et les poissons d'eau douce (33%).