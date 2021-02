ÉCOLOGIE, LE LIVE - Réchauffement climatique : l'État français jugé responsable de manquements

DISPARITION DES INSECTES





"L’érosion de la biodiversité des Insectes, de plus en plus décrite et analysée dans les travaux scientifiques, représente une grave menace pour nos sociétés". Dans un avis publié mardi, l'Académie des sciences alerte sur le déclin des insectes. Si celui-ci est difficile à mesurer, une méta-analyse de 73 études précédemment menées dans le monde suggérait en 2019 que plus de 40 % des espèces d’insectes sont en déclin et un tiers étaient menacées.





Pour l'Académie de médecine, la très forte conversion des milieux terrestres, l’usage croissant et non ciblé de pesticides à haute toxicité, comme les néonicotinoïdes, ou encore les effets du dérèglement climatique en sont les causes directes.