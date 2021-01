ÉCOLOGIE, LE LIVE - Une carte de la Nasa illustre la hausse sans précédent des températures dans le monde

ONE PLANET SUMMIT

Ce lundi est organisé à Paris le "One Planet Summit" consacré à la biodiversité. L'objectif des parties prenantes, parmi lesquelles l'Onu, la Banque mondiale, les pays de l'UE, mais aussi le Royaume-Uni ou encore le Costa Rica et la BCE et l'OMS, renforcer la diplomatie verte, mise à l'arrêt par la pandémie, illustration des dangers de la destruction des habitats de la faune sauvage à travers le monde.

C'est notamment la multiplication des zoonoses, maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et parmi lesquelles on compte... le Covid-19. Une évolution qui s'explique notamment par la destruction des habitats naturels de cette faune sauvage, qui favorise son rapprochement avec l'homme. Par quels moyens ? En s'engageant, par exemple, à relancer la coalition de pays qui consacreraient 30% des financements publics en faveur du climat à des "solutions basées sur la nature", par exemple le reboisement. Et finiraient par placer 30% de leur territoire en espaces protégés.