Les scooters thermiques désormais interdits dans les aires piétonnes de Nantes

Les scooters "classiques" désormais interdits dans le centre-ville de Nantes. Selon un arrêté municipal signé lundi, la circulation et le stationnement des deux-roues à moteur thermique ne sont plus autorisés depuis lundi dans les aires piétonnes du centre de Nantes pour limiter les nuisances sonores générées par les livreurs de repas à domicile. "Les aires piétonnes de Nantes (avec et sans contrôle d'accès) sont interdites à la circulation des deux-roues motorisés à moteur thermique", indique l'article 2 de l'arrêté consulté par l'AFP.

Toujours selon cet arrêté, les livreurs de repas à domicile en scooter à moteur thermique ne sont plus autorisés à circuler que de 7h30 à 11h30 dans les aires piétonnes, tandis que ceux à moteur électrique peuvent circuler toute la journée, de 6h à 2h du matin. Cette interdiction de circulation a été prise au vu "des nombreuses plaintes et doléances de riverains et commerçants pour les nuisances occasionnées par les activités de livraisons dans les aires piétonnes du centre-ville".