Écotaxe : que deviennent les portiques déployés sur les routes françaises ?

Dans le Bas-Rhin, la collectivité européenne d’Alsace les a récupérés pour un euro symbolique. Elle veut mettre en place une nouvelle écotaxe pour les poids lourds dès 2024. Elle se heurte toutefois à l'opposition féroce des professionnels de la route qui ne veulent pas entendre parler d'une telle mesure. "Si on a un coup de revient plus élevé à cause de ces taxes, cela va se répercuter sur les prix facturés à nos clients. Eux-mêmes vont le répercuter à leurs clients, les consommateurs. Globalement, c’est le consommateur qui risque de payer", pointe Philippe Premat, PDG de l’entreprise de transport "Premat". Pour fluidifier le trafic et décongestionner les axes routiers de la région, Bordeaux Métropole envisage aussi une modulation des tarifs sur les autoroutes. Les anciens portiques écotaxes pourraient être (ré)utilisés à cette fin, bien que rien ne soit pour l'instant acté.