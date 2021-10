La France, pays où la production d'énergie émet le moins de gaz à effet de serre au monde ? C'est faux

En revanche, la France n'est pas la moins émettrice. Un pays comme la Suède affiche par exemple des émissions plus réduites, évaluées à 12g CO2e/kWh. Là-bas, près de 60% de l'énergie produite est obtenue grâce aux énergies renouvelables, environ trois fois plus qu'en France. L'apport du nucléaire contribue également à réduire l'empreinte carbone du pays. Souvent pris en exemple, les Scandinaves affichent des résultats similaires à ceux observés chez le voisin norvégien. Bien qu'absent des statistiques de l'AEE car hors de l'UE, le pays est mis en avant par "Electricity Map", un projet en sources ouvertes qui propose de cartographier les émissions des pays du continent relatives à leur production d'énergie. Oslo fait alors jeu égal avec Stockholm.

Dernier exemple : celui de l'Islande. Sur cette île, également hors de l'UE mais dont les émissions sont suivies par l'AEE, le recours aux énergies fossiles dans la production d'énergie est tout simple nul. Grâce à l'abondance en eau et au volcanisme, le pays a massivement misé sur l'hydraulique et la géothermie, ce qui lui permet de se passer de sources de production très polluantes, utilisant des combustibles fossiles.

Dès 2007, un rapport parlementaire vantait les mérites du modèle islandais, présenté comme "un laboratoire pour l'énergie du futur". Les auteurs ne manquaient toutefois pas de souligner "l'opportunité offerte par l'abondance de ses ressources naturelles", des richesses dont ne disposent pas tous les pays, loin de là, et qui rendent difficile l'exportation ou la généralisation des stratégies qui sont déployés là-bas.

À défaut d'afficher les plus faibles émissions européennes pour sa production d'électricité, la France demeure quoi qu'il en soit parmi les pays les plus vertueux du continent en la matière. On constate ainsi que les "mauvais élèves" que sont Chypre, l'Estonie ou la Pologne affichent des émissions 12 à 14 fois supérieurs aux nôtres. Et même, l'Allemagne - si souvent citée en exemple côté français - émet sept fois plus de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité. Certes abusifs, les propos de François Bayrou ne sont donc pas totalement déconnectés de la réalité.