Quels fruits et légumes ne seront plus vendus sous plastique en 2022 ?

Sachet, Cellophane, barquette : autant d'emballages proscrits pour certains fruits et légumes à partir du 1er janvier 2022. Signé par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le décret qui introduit cette interdiction devrait paraître mardi 12 octobre, dans le cadre de la loi anti-gaspillage votée début 2020.

Quelques jours avant l'officialisation de la liste des produits, le JDD en publie déjà les contours. Du côté des légumes, seront concernés notamment, poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, pommes de terre, choux et courges, tandis qu'au niveau des fruits, on compte entre autres pommes, poires, bananes, oranges, mais aussi clémentines, citrons, prunes et fruits de la passion.

Pour tous les aliments de la liste, le plastique sera banni qu'ils soient bio ou non. Seuls sont exemptés les produits conditionnés par lots de 1,5kg ou plus, ainsi que les "fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac".

Certains fruits et légumes en particulier bénéficient d'une exemption : jusqu'en 2023 pour les tomates cerise et les raisons, les pêches, nectarines et abricots notamment, ou encore les cerises, brocolis, champignons et champignons jusqu'en 2024. Quant aux fraises, framboises et autres fruits des bois, ils pourront encore être achetés sous plastique jusqu'en 2026.