EN DIRECT - Climat : la COP26 se poursuit samedi

UNE COALITION POUR SORTIR DU PETROLE ET DU GAZ





Plusieurs pays présents à la COP26 à Glasgow, en Ecosse, ont lancé ce jeudi une coalition inédite pour sortir du pétrole et du gaz. Appelée "Beyond Oil and Gas Alliance" (BOGA), elle a été pensée par le Costa Rica et le Danemark mais regroupe aussi la France, le Groenland, l’Irlande, le Pays de Galles, le Québec et la Suède.





Ces pays s'engagent en somme à ne plus octroyer de nouvelles concessions et licences pour la production et l’exploration de pétrole et de gaz – avec effet immédiat. Cette avancée, saluée par de nombreuses ONG, qui ont toutefois souligné l'absence de grands pays producteurs.





Il s'agit aussi de fixer une date de fin de toute exploitation pour les licences déjà en cours. Cette date, qui n’est pas encore connue, doit être "alignée sur l’accord de Paris", signé en 2015 et qui vise à contenir le réchauffement climatique si possible à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Avant même la création de BOGA, la France s'était engagée à sortir des hydrocarbures d'ici à 2040.