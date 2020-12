EN DIRECT - Convention climat : Emmanuel Macron plaide pour des mesures "acceptables pour les Français"

Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements afficheront ce samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique lors d'un sommet virtuel destiné à relancer les efforts, cinq ans après l'Accord de Paris. Ces dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping, ainsi que des représentants d'entreprises, de la société civile et de peuples indigènes participeront à ce sommet organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec le Chili et l'Italie. Les orateurs ont été sélectionnés en raison de l'ambition de leurs objectifs pour le climat, selon les organisateurs, qui promettent qu'"il n'y aura pas de place pour des déclarations générales". Parmi les absents, le Brésil et l'Australie, aux objectifs jugés insuffisants.

Lors de son intervention au sommet virtuel pour le climat, Emmanuel Macron a salué le prochain retour des États-Unis dans l'Accord de Paris. "Welcome back, welcome home !", leur a-t-il lancé.

"L'année prochaine, plus aucune garantie publique française ne pourra être octroyée au profit des pétroles extra-lourds, sables et schistes bitumineux. Et nous nous préparons à mettre fin, dans les 5 années qui viennent, à l'ensemble des soutiens à l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers", détaille-t-il, avant de poursuivre : "Donner au prix au carbone, intégrer la dimension environnementale dans nos politiques commerciales, arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon, rendre obligatoire la divulgation des risques financiers, supprimer progressivement les subventions dont bénéficient les combustibles fossiles, c'est ainsi que nous y arriveront".

Plus gros pollueur de la planète, la Chine a appelé à une "reprise verte". Participant au sommet virtuel pour le climat, Xi Jinping annonce que d'ici 2030, son pays baissera de 65% l'intensité carbone de son économie entre 2005 et 2030. Il s'est aussi engagé à ce que la Chine atteigne d'ici 2030 son pic d'émissions de CO2, reprenant un engagement pris en septembre, quand il avait promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. En 2030, les énergies décarbonées fourniront d'autre part 25% de l'énergie primaire chinoise, contre 15,3% fin 2019.

"Nous allons non seulement limiter l'énergie nucléaire, mais également celle du charbon et élargir le renouvelable", déclare Angela Merkel lors du sommet virtuel pour le climat. Le pays va accroitre ses financements climatiques pour investir quatre milliards d'euros par an.

"Cette idée de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, vous l'avez compris. (...) Cette lutte nous la menons ensemble, c'est la plus belle qui soit. C'est celle qui laissera notre trace dans l'Histoire, j'en suis convaincu, pour nos générations. Et dans cette lutte, je suis votre allié", conclut le président de la République

"Vous êtes les héros de cette cause et vous êtes les héros au quotidien. Je vois vos engagements dans vos modes de consommation, dans vos choix de société. Ces engagements sont essentiels parce qu'ils bougent les engagements de vos parents, de vos proches, parce qu'ils changent les choix que font certaines marques, parce qu'ils transforment le monde au quotidien", a lancé le président dans ce message de 56 secondes.

Yannick Jadot, est l'invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro : "Il y a 12000 milliards de dollars de plans de relance dans le monde. Si on met ces milliards sur la transition écologique, on gagnera la bataille du climat", assure l'eurodéputé écologiste.

Dans une lettre ouverte co-signée par 40 députés et sénateurs, le député PS Gérard Leseul demande à Emmanuel Macron à ce que le parlement débatte des propositions émanant de la Convention citoyenne pour le climat, avant la finalisation du projet de loi. "La démarche que vous avez initiée ne pourra être un succès que si la logique de la participation citoyenne est poussée jusqu’au bout avec la présentation, devant le Parlement ou directement auprès du peuple français sous forme de référendum, de l’ensemble des mesures législatives proposées. C’est la condition pour assurer la crédibilité du processus de démocratie participative et de la parole présidentielle", plaide ainsi l'élu. Cette lettre a notamment été signée par les députés Olivier Faure, Patrick Kanner et Guillaume Garot, ou la sénatrice Esther Benbassa.

"Les choix pris pour l'écologie doivent être acceptables pour les Français", poursuit-il, avant de rappeler que la Convention est justement née d'un différend sociétal au sujet de la taxe-carbone. Le président détaille les obstacles à la transition écologique : l'engagement des Français donc, mais aussi la pandémie et la crise économique qui en découle, et puis "la réalité européenne" avec des mesures qui peuvent être applicables au niveau de l'Union européenne.

"Je l'assume totalement, aucun gouvernement n'avait fait autant pour l'écologie", déclare Emmanuel Macron. "Pour autant, est-ce suffisant ? Non. Et faut-il en faire plus ? Oui."

Place au premier échange de 30 minutes portant sur le thème "se déplacer". Christine, première citoyenne à s'exprimer, s'interroge : Comment pourra-t-on respecter l'Accord de Paris avec des "mesures amoindries" proposées par la Convention sur les mobilités ? Celle-ci fait référence à la fin de la commercialisation des véhicules neufs et polluants, retenue par le gouvernement pour ceux émettant plus de 110 gCO2/km en 2025. "Vous avez l'occasion de prendre des mesures fortes, alors osez M. le président", conclut-elle.

Sur le malus auto, adopté par l'exécutif mais dont le poids des véhicules polluants a été revu à la baisse, Emmanuel Macron assume et déclare qu'une telle mesure "est un vrai changement". Le président rappelle l'objectif de fin de vente des véhicules les plus polluants dès 2030 et indique vouloir "aller plus loin" dans la loi avec "un changement du parc autonomobile".

Des mesures sont contenues dans le projet de loi mais aussi sont "reprises ailleurs", lui répond Barbara Pompili. "On a les mesures pour qu'il y ait plus de transports en commun, les modes doux, etc. (...) Renforcer les malus, c'est ce qu'on fait, les bonus aussi. Il y a enfin toutes les innovations qu'on va financer, il faut que les entreprises investissent sur l'hydrogène", énumère la ministre de l'Écologie. "Il y a la loi mais aussi toutes les mesures à côté qui font un panel."

En ouverture de la thématique "consommer", Eric, l'un des conventionnels, aborde le sujet de la publicité sur les produits les plus polluants, qui n'a pas été retenu dans son intégralité par l'exécutif. Il revient sur la proposition de la Convention, visant à ce que le CESE évalue les lois en fonction de leur respect de l'Accord de Paris, et regrette qu'elle n'ait pas été reprise dans le projet de loi.

Amandine, une des 150, indique qu'un des citoyens de la Convention travaille justement à développer une application du type "Yuka du carbone". Elle rebondit sur la 5G et déplore que sur ce sujet, "le discours n'est pas cohérent et n'embarque pas tout le monde". "Ne pas lancer ce sujet aurait été une erreur car ça nous aurait coûté des opportunités économiques qui n'aurait pas été remplaçables", répond Emmanuel Macron.

"Est-ce que cette convention n'avait pas pour but de désamorcer les mouvements sociaux ?", demande ensuite directement Vita, l'une des 150, qui s'appuie sur une mesure portant sur le traitement des déchets et pas retenue par l'exécutif.

Malik, un membre de la Convention, ouvre la séquence "produire et travailler". Plus qu'une question, une demande de sa part : "Vous nous avez confié cette mission il y a maintenant plus d'un an. Nous n'avons rien lâché et nous ne lâcherons rien. À vous maintenant M. le président de porter nos propositions."

La rencontre entre Emmanuel Macron et les membres la Convention pour le climat ce lundi 14 décembre sera l'occasion d'échanger une dernière fois sur l'avancée du projet de loi climat. Une première version de ce texte, qui doit reprendre 40% de leurs propositions, a été présentée aux 150 citoyens et députés mardi 9 décembre, après deux jours de discussions en visioconférence. Et le climat est de plus en plus tendu entre les Français tirés au sort et l'exécutif : en effet, beaucoup des "conventionnels" craignent d'assister à un "détricotage" de leurs travaux.