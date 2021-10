COP26 : la militante Greta Thunberg arrivée à Glasgow

"Enfin à Glasgow pour la COP26 ! Et merci pour l'accueil très chaleureux…" C'est sur les réseaux sociaux que la militante suédoise Greta Thunberg a annoncé son arrivée samedi 30 octobre dans la capitale écossaise pour assister au sommet sur le climat. Assaillie par la presse à sa descente du train, la figure emblématique du mouvement Fridays for Future ne s’est pas exprimée à la veille de cette nouvelle réunion, qui doit se tenir durant 13 jours à compter du dimanche 31 octobre.

Plus d'une centaine de dirigeants, dont l’Américain Joe Biden, le Français Emmanuel Macron ou l’Indien Narendra Modi y sont attendus, ainsi que des milliers de militants pour le climat, qui feront le déplacement. Trois jours plus tôt, la Chine, responsable de plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, s'est engagée à réduire l'intensité carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) de plus de 65% par rapport à 2005. Elle promet également d'atteindre son pic d'émissions "avant 2030" et la neutralité carbone "avant 2060".