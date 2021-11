EN DIRECT - COP26 : "Minuit moins une", le monde face à l'urgence climatique

À compter du 1er au 12 novembre 2021, la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence britannique et en partenariat avec l'Italie. Un nouveau rendez-vous qui intervient donc un an après la Cop25 de Madrid, considérée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres comme "une occasion ratée".

Si 100 leaders mondiaux vont assister aux débats, parmi lesquels Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi ou Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas à Glasgow, tout comme Xi Jingping. Le président chinois, dont le pays est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, n'est plus sorti de son pays depuis deux ans en raison de la crise sanitaire du Covid. Mais il devrait intervenir en visio-conférence, selon l'agence AP . Quelques jours avant la Cop26, dans sa nouvelle "contribution nationale" dévoilée jeudi, la Chine a promis d'atteindre son pic d'émissions "avant 2030" et la neutralité carbone "avant 2060". La Chine s'engage également à augmenter d'ici là la part des combustibles non-fossiles à 25% de sa consommation.

"Nous soutenons le lancement d’un traité international de non-prolifération des énergies fossiles, dans la lignée de l’initiative Beyond oil & gas, lancée par le Danemark et le Costa Rica", écrivent-ils, comme l'avait déjà défendu jeudi Yannick Jadot lors d'une conférence de presse.

La conférence climat COP26 est "le dernier et le meilleur espoir" de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, a déclaré son président Alok Sharma à son ouverture dimanche à Glasgow.

Alors que l'ouverture du sommet mondial sur le climat à Glasgow, en Écosse, a eu lieu ce dimanche, les attentes sont nombreuses. Ce rendez-vous en faveur de l'environnement devrait conduire les États à être plus ambitieux qu’il y a six ans, pendant l’Accord de Paris. Mais des déconvenues sont à prévoir.

Alors que le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a vu ses "espoirs déçus" concernant le G20, il indique toutefois dans un tweet publié ce dimanche qu'ils "ne sont pas enterrés" en vue de la COP26. Objectif lors de ce sommet ? "Mettre en œuvre les promesses de financement et d'adaptation pour les individus et la planète."

À la veille de l'ouverture de la COP26, Emmanuel Macron a affirmé ce dimanche que le sommet "réussira si nous, États et organisations, mettons tout en œuvre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 avec des plans d'action clairs et concrets. Prenons tous cet engagement. Il est temps d'agir, c'est maintenant, pas demain."

"Enfin à Glasgow pour la COP26 ! Et merci pour l'accueil très chaleureux…" C'est sur les réseaux sociaux que la militante suédoise Greta Thunberg a annoncé son arrivée samedi 30 octobre dans la capitale écossaise pour assister au sommet sur le climat. Assaillie par la presse à sa descente du train, la figure emblématique du mouvement Fridays for Future ne s’est pas exprimée à la veille de cette nouvelle réunion, qui doit se tenir durant 13 jours à compter du dimanche 31 octobre.

Plus d'une centaine de dirigeants, dont l’Américain Joe Biden, le Français Emmanuel Macron ou l’Indien Narendra Modi y sont attendus, ainsi que des milliers de militants pour le climat, qui feront le déplacement. Trois jours plus tôt, la Chine, responsable de plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, s'est engagée à réduire l'intensité carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) de plus de 65% par rapport à 2005. Elle promet également d'atteindre son pic d'émissions "avant 2030" et la neutralité carbone "avant 2060".