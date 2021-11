EN DIRECT - COP26 : Elizabeth II exhorte les dirigeants à faire "cause commune" face au changement climatique

APPEL AU CHANGEMENT





La reine Elizabeth II a exhorté lundi dans un message vidéo les dirigeants mondiaux réunis pour la COP26 à Glasgow à faire "cause commune" pour s'attaquer au changement climatique et "résoudre les problèmes les plus insurmontables".





"L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis", a déclaré la souveraine de 95 ans, que son état de santé a tenu éloignée du sommet. "En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher de la plus grande des adversités."