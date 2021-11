EN DIRECT - COP26 : "Les plus gros pollueurs doivent revoir leurs objectifs dans les 15 jours", lance Macron

"IL FAUT ABSOLUMENT ARRÊTER DE CONSOMMER DES ÉNERGIES FOSSILES"





"Il faut décarboner nos vies, absolument arrêter de consommer des énergies fossiles", demande sur LCI Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur écologiste. "Il n'y a que cela à décider et à faire. De plus en plus, on empoissonne nos vies. C'est à ce niveau que les décisions de la COP doivent être, mais c'est économiquement difficile : pas un pays ne veut arrêter sa croissance."