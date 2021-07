EN DIRECT - La Grande Barrière de corail évite la liste des sites en péril

NICOLAS HULOT SUR LE RAPPORT DU GIEC





Face aux prévisions alarmistes du Giec sur le réchauffement climatique dévoilées la semaine dernière, Nicolas Hulot s'est dit "atterré" face au manque de "réaction de la classe politique". "De droite ou de gauche, chacun devrait en prendre acte et dire que maintenant c'est la priorité", a réclamé l'ancien ministre de l'Environnement démissionnaire d'Emmanuel Macron, ce mercredi sur franceinfo. "À un moment, on ne va plus pouvoir regarder nos enfants dans les yeux", a-t-il assuré.





D'après un projet de rapport des experts climat de l'ONU obtenu en exclusivité par l'AFP, quelque 420 millions de personnes de plus sur Terre feront face à des "canicules extrêmes" si le réchauffement climatique atteint +2°C plutôt que +1,5°C. "Le pire est à venir, il affectera la vie de nos enfants et nos petits-enfants bien plus que la nôtre", insistent les auteurs.