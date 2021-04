EN DIRECT - Depuis 2010, la forêt amazonienne émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe, selon une étude

OBJECTIF

Joe Biden a officiellement annoncé un objectif de réduction de 50 à 52 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, par rapport à 2005, dans l'optique d'une "économie non seulement plus prospère mais plus saine, plus juste et plus propre pour la planète entière". Une annonce formulée par le président avant que le sommet ne s'ouvre "afin de mettre le monde au défi de relever ses ambitions et combattre la crise climatique", avait déclaré plus tôt un responsable américain. Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington d'une diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025.