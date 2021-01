ÉCOLOGIE, LE LIVE - 2020, année la plus chaude dans le monde à égalité avec 2016

"Les choix pris pour l'écologie doivent être acceptables pour les Français", poursuit-il, avant de rappeler que la Convention est justement née d'un différend sociétal au sujet de la taxe-carbone. Le président détaille les obstacles à la transition écologique : l'engagement des Français donc, mais aussi la pandémie et la crise économique qui en découle, et puis "la réalité européenne" avec des mesures qui peuvent être applicables au niveau de l'Union européenne.

"Je l'assume totalement, aucun gouvernement n'avait fait autant pour l'écologie", déclare Emmanuel Macron. "Pour autant, est-ce suffisant ? Non. Et faut-il en faire plus ? Oui."

Place au premier échange de 30 minutes portant sur le thème "se déplacer". Christine, première citoyenne à s'exprimer, s'interroge : Comment pourra-t-on respecter l'Accord de Paris avec des "mesures amoindries" proposées par la Convention sur les mobilités ? Celle-ci fait référence à la fin de la commercialisation des véhicules neufs et polluants, retenue par le gouvernement pour ceux émettant plus de 110 gCO2/km en 2025. "Vous avez l'occasion de prendre des mesures fortes, alors osez M. le président", conclut-elle.

Sur le malus auto, adopté par l'exécutif mais dont le poids des véhicules polluants a été revu à la baisse, Emmanuel Macron assume et déclare qu'une telle mesure "est un vrai changement". Le président rappelle l'objectif de fin de vente des véhicules les plus polluants dès 2030 et indique vouloir "aller plus loin" dans la loi avec "un changement du parc autonomobile".

Des mesures sont contenues dans le projet de loi mais aussi sont "reprises ailleurs", lui répond Barbara Pompili. "On a les mesures pour qu'il y ait plus de transports en commun, les modes doux, etc. (...) Renforcer les malus, c'est ce qu'on fait, les bonus aussi. Il y a enfin toutes les innovations qu'on va financer, il faut que les entreprises investissent sur l'hydrogène", énumère la ministre de l'Écologie. "Il y a la loi mais aussi toutes les mesures à côté qui font un panel."

En ouverture de la thématique "consommer", Eric, l'un des conventionnels, aborde le sujet de la publicité sur les produits les plus polluants, qui n'a pas été retenu dans son intégralité par l'exécutif. Il revient sur la proposition de la Convention, visant à ce que le CESE évalue les lois en fonction de leur respect de l'Accord de Paris, et regrette qu'elle n'ait pas été reprise dans le projet de loi.

Amandine, une des 150, indique qu'un des citoyens de la Convention travaille justement à développer une application du type "Yuka du carbone". Elle rebondit sur la 5G et déplore que sur ce sujet, "le discours n'est pas cohérent et n'embarque pas tout le monde". "Ne pas lancer ce sujet aurait été une erreur car ça nous aurait coûté des opportunités économiques qui n'aurait pas été remplaçables", répond Emmanuel Macron.

"Est-ce que cette convention n'avait pas pour but de désamorcer les mouvements sociaux ?", demande ensuite Vita, l'une des 150, qui s'appuie sur une mesure portant sur le traitement des déchets et pas retenue par l'exécutif. Pour rappel, l'idée de cette Convention climat est née des débats suite au mouvement des Gilets jaunes.

Malik, un membre de la Convention, ouvre la séquence "produire et travailler". Plus qu'une question, une demande de sa part : "Vous nous avez confié cette mission il y a maintenant plus d'un an. Nous n'avons rien lâché et nous ne lâcherons rien. À vous maintenant M. le président de porter nos propositions."

Sur le glyphosate, dont la sortie n'a pas été actée contrairement à la promesse faite il y a trois ans, Emmanuel Macron assure que "la France a fait le maximum" : "On veut pouvoir en sortir mais on va le faire au niveau européen".

"Je suis d'accord sur le chèque alimentaire, il faut qu'on le fasse et donc on va le faire" annonce Emmanuel Macron, applaudi par les citoyens. Première annonce de ce soir, le gouvernement va donc reprendre la proposition de chèques alimentaires, destinés aux Français les plus modestes pour acheter des produits bios.

"Sur le Ceta, vous avez stoppé la ratification mais la ratification provisoire est toujours en cours", fait remarquer Alain, un autre citoyen. "À ce stade, on ne peut pas en sortir ou le renégocier, mais on a le véto climatique", répond le président, qui assure dans le même temps que "la France ne signera pas avec le Mercosur" : "Le vrai sujet, c'est le Mercosur à long terme".

Emmanuel Macron lui répond et annonce qu'une modification de l'article 1er de la Constitution va être transmise à l'Assemblée et au Sénat, et que si les parlementaires la votent, elle sera soumise à référendum. Celle-ci "sera transmise en même temps que la loi au Conseil des ministres", a indiqué le président, sous les applaudissements des conventionnels.

Le président conclut ces échanges qui auront duré plus de 4 heures. "Ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, c'est regarder les mesures qui sont déjà prises et regarder à combien nous sommes dans la trajectoire". Et qu'à "l'horizon du printemps 2022", la France soit dans les clous de l'Accord de Paris, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030.

À la sortie du CESE, la ministre de la Transition écologique précise les contours d'un référendum portant sur l'inscription de la défense de l'environnement dans la Constitution. "C'est la plus belle avancée que l'on pouvait attendre", se félicite Barbara Pompili, qui espère que ce référendum pourra se tenir "au plus vite, dans l'année 2021".

Julien Denormandie a annoncé qu'un budget serait de près de 200 millions d'euros serait alloué au repeuplement des forêts françaises, pour 50 millions d'arbres. "Enorme défi" logistique, ce plan a pour but de ralentir les effets du réchauffement climatique, en se servant de la capacité des arbres à dispenser de la fraîcheur pendant les canicules et capter les émissions de CO2, et doit être fait en association avec les écoles, pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux climatiques.

"Il faut faire très attention à ce qu'on met dans la Constitution", réagit Bruno Retailleau sur LCI. "Nous avons voté 70% des textes proposés par Emmanuel Macron, on n'est pas dans une opposition pavlovienne. Si le président veut un référendum publicitaire, on lui dira : 'Essayez. Vous verrez le résultat'."

- limiter l'appel aux labels et certifications qui participent au greenwashing, à l'instar du label Zéro résidu de pesticide, qui ne certifie pas de l'absence de "molécules dangereuses" et de la certification "Haute valeur environnementale", "véritable outil de greenwashing pour l'agroindustrie" selon la Confédération paysanne".

- supprimer l'utilisation des pesticides les plus dangereux pour la santé et l'environnement

"C'est un pas dans la bonne direction", a reconnu la coordinatrice de la campagne, Lindsay Keenan, qui a toutefois relevé que la mesure aurait due être effective dès 2022 et non 2030. La Lloyd's, de son côté, laisse ce délai aux entreprises afin qu'elles aient le temps de s'organiser.

Institution londonienne, la compagnie d'assurance Lloyd's of London s'est engagée à cesser d'assurer les secteurs très polluants du charbon et des sables bitumineux d'ici 2030.

Le futur président a annoncé son équipe dédiée aux questions environnementales. Le futur patron de l'EPA (Agence de protection de l'environnement) sera le spécialiste des questions de pollution de l'air Michael Regan, ancien des administrations Clinton et Bush. Aux ressources naturelles, c'est l'Amérindienne Deb Haaland qui sera à la manœuvre. Enfin, c'est Jennifer Granholm, qui sera en charge de l'Énergie. Toutes et tous prendront la suite d'une administration marquée par des reculs sans précédent sur le plan de la protection de la lutte contre le réchauffement climatique.

Plus cher, le mélange devra être dispersé deux fois par an sur les voies, alors que le glyphosate doit cesser d'être utilisé à la fin de l'année 2021. Cette solution représente un surcoût de 110 millions d'euros, bien loin des 300 à 500 millions un temps redoutés par la compagnie ferroviaire.

"On a trouvé une solution qui reste herbicide", explique Jean-Pierre Pujols, responsable de la maîtrise de la végétation chez SNCF Réseau. "On va commencer à utiliser ce nouveau mélange l'année prochaine, et le généraliser en 2022". Le produit, "qui ne fait pas polémique pour l'instant", sera composé à plus de 95% d'acide pélargonique, un produit de biocontrôle (utilisant des produits naturels) et d'une molécule de synthèse de la famille des sulfonylurées.

Plus grande consommatrice de glyphosate en France, la compagnie ferroviaire, qui en utilise 34 à 38 tonnes par an (ce qui ne constitue pourtant que 0,4% du total national), a trouvé une alternative à ce désherbant. Une obligation puisqu'aux abords de ses voies, impossible de tolérer la présence de végétation, qui retient l'humidité, ce qui déforme les voies.

Le président de la République s'est engagé à protéger 30% des terres et mer françaises, dont 10% "en pleine naturalité" d'ici 2022. "On ne peut pas continuer à réduire les personnels des parcs nationaux et espérer avoir des résultats en terme de défense de la biodiversité", explique Laurent Grandsimon à l'AFP. "Nous abandonnons des missions", déplore-t-il.

C'était redouté, c'est désormais officiel : Météo France annonce que 2020 a bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. "Le rafraîchissement de cette fin d’année n’aura rien changé. C’est désormais officiel : avec une valeur moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14°C, la température de l’année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée, devant 2018 (13,9°C)", a précisé l'organisme sur Twitter.

Les plages de l’île indonésienne de Bali croulent à nouveau sous les déchets plastiques en ce début d’année 2021. Un phénomène qui, selon les experts, est amené à se répéter en raison de la mousson et de la mauvaise gestion des détritus notamment. Selon un responsable d’une agence environnementale, pas moins de 90 tonnes de déchets ont ainsi été collectées en l’espace de deux jours, vendredi et samedi, sur les célèbres plages de Kuta, Legian et Seminyak. "Nous avons travaillé très dur pour nettoyer les plages, mais les déchets continuent d'arriver", explique ce dernier, fataliste, à nos confrères du Guardian .

Les incendies de forêt sont au plus haut depuis 10 ans au Brésil, a relevé l'Inpe, l'institut national de recherches spatiales. Dans l'année écoulée, on a relevé une hausse de près de 16% des incendies dans l'Amazonie brésilienne, avec 103.000 incendies sur un total de 222.798 au Brésil.

Le dérèglement climatique va entrainer une baisse de l'humidité dans les villes, selon une étude parue dans Nature Climate Change et relayée par le Guardian . Ce qui va conduire à une hausse des températures jusqu'à 5°C de plus en ville qu'en zone rurale d'ici la fin du siècle. Cette hausse peut toutefois s'atténuer par la présence de végétation, comme la plantation d'arbres, ou d'infrastructures vertes.

La rencontre entre Emmanuel Macron et les membres la Convention pour le climat ce lundi 14 décembre sera l'occasion d'échanger une dernière fois sur l'avancée du projet de loi climat. Une première version de ce texte, qui doit reprendre 40% de leurs propositions, a été présentée aux 150 citoyens et députés mardi 9 décembre, après deux jours de discussions en visioconférence. Et le climat est de plus en plus tendu entre les Français tirés au sort et l'exécutif : en effet, beaucoup des "conventionnels" craignent d'assister à un "détricotage" de leurs travaux.